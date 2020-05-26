Haberler Galeri 1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

1 milyon kibrit kullanarak yaptığı şeyi görenler hayrete düştü. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte kare kare o anlar ve o video görüntüleri...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





