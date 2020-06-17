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1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı
1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı
1 milyon kibrit kullanarak yaptığı şeyi görenler hayrete düştü. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte kare kare o anlar ve o video görüntüleri...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:59
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:59
Bir YouTuber, 1 milyon kibriti daire olarak kesilen kartonlara yapıştırıcı ile yapıştırdı.
Üst üste yerleştirilen kartonların içerisine de roket için bir yanma odası oluşturdu.
Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu.
Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.
Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi.