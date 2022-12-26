1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz... 2012 yılında karaya oturarak, Yeni Zelanda'da çevre felaketine neden olan gemi kazası işte böyle görüntülenmişti. Her şey 1 saniye sonra oldu! Hatıra fotoğrafı çektirirken viral oldular... İşte o anlar... Fotoğraf çekinirken dikkat etmelisiniz. Çok önemli bir fotoğrafınız bir anda çok komik bir fotoğraf olabilir.