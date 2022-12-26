  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

Bu fotoğraflardan bir saniye sonrası kelimenin tam anlamıyla korkunç. İşte sonrasında neler olduğu merak edilen zamanlama harikası fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:37
1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...
1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...
1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

1 saniye sonrası korkunç! Zamanlama harikası fotoğraflar...

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

  • SON DAKİKA