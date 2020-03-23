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Haberler Galeri 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği belli olmayan ve saniyeler sonrasının merakla beklenen fotoğrafları şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:03
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Felaket anı öncesi çekilen birbirinden ilginç kareler

Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.

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1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor.

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

İşte o felaket anı...

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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