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Haberler Galeri 1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:22
1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi
1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

Arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. İşte 1 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi
1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

BAYINDIR
01.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ERGENLI MAHALLESI TR-1 TRAFOSUNUN TAMAMINDA

ÇEŞME
01.02.2021 09:00 13:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ÇİFTLİK MAHALLESİ 103 SOK.,104 SOK.,105 SOK.,106 SOK.,107 SOK.,108 SOK.,109 SOK.,111 SOK.,112 SOK.,113 SOK.,114 SOK.,116 SOK.,117 SOK.,118 SOK.,120 SOK.,18 SOK.,19 OCAK SOK.,44 SOK.,45 SOK.,46 SOK., 47 SOK.,50 SOK.,51 SOK.,52 SOK., 53 SOK.,67 SOK.,74 SOK.,75 SOK.,75/1 SOK.,86 SOKAKLAR VE ÇEVRELERİ(109853 NUMARALI DİLEKÇEYE İSTİNADEN)
01.02.2021 09:00 15:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALAÇATI MAH. 14000, 14050, 14053, 14054 14055, 14056 SOKAKLAR VE ÇEVRESİ

1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi
1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

FOÇA
01.02.2021 13:30 16:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ENEGROM BES, YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ, AHMET KARABIÇAK, TAZE SÜT ÜRÜNLER, SEVTAŞ TOP. YAPI ELAMANLARI, ÖZER UNUR, PE-MA MANTAR ÜRETİM, SALİH DİRİN, ENVER ATLI, MUSTAFA AYDIN, SIRRI LÜTFÜ KURUMER, MEHMET KODAK, REFİK KAHYA VE ARKADAŞLARI, DVD TARIM HAYVANCILIK, ŞEHMUS HAMKAN, ERCANLAR TAVUKCULUK, İSMAİL ŞEKERCİ VE ARKADAŞLARI, ADİL YURT, ERHAN KAHRAMAN, İSKERDER CELEP, PE-MA MANTAR, URLAK ERCANLAR YUMURTA, HASAN VURAL, ORHAN PEMBE, ALİAĞA BELEDİYESİ, NUREDDİN CEVİZ ERCANLAR YUMURTA, FOÇA ÇARDAKÇILIK, AYNUR CAM, MUSTAFA SEZGİN, HAYRETTİN DEMİRKIRAN, YUSUF SAVAŞ YILMAZ, HASAN SUNA, FAZIL AVLAR, ILIPINAR SULAMA KOOP., ERSİN DULUNDER VE CİVARLARI

1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi
1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

KARABAĞLAR
01.02.2021 09:00 15:00 AOB ÇALIŞMASI KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ, TÜRBE, YILDIZ CADDESİ, 9020 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
01.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA EŞENDERE MEVKII TAMAMI TR-1

KARŞIYAKA
01.02.2021 08:30 11:00 AOB ÇALIŞMASI BOSTANLI MAHALLESİ, SUAT GÜRBÜZER, HASAN YÜCEL, BESTEKAR YUSUF NALKESEN, 2014 SOKAKLAR VE CİVARI

1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi
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MENDERES
01.02.2021 09:00 13:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MAH. ESENTEPE CAD.TEPE CAD. ÖZGÜRLÜK CAD.,6230 ,6271 SOKAK.
01.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ATATÜRK MAHALLESI YELKEN SITESI, ÖMÜR BELDESI SITESI, ÖZHISARKENT SITESI , ÖMÜR BELDESI MEVKII,SAKIZAĞACI MEVKII, ARKONUT SITESI CIVARI, DERYA SITESI CIVARI
01.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MITHATPAŞA MH. 552, 562, TUNA SK. CIVARI

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