1 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

FOÇA
01.02.2021 13:30 16:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ENEGROM BES, YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ, AHMET KARABIÇAK, TAZE SÜT ÜRÜNLER, SEVTAŞ TOP. YAPI ELAMANLARI, ÖZER UNUR, PE-MA MANTAR ÜRETİM, SALİH DİRİN, ENVER ATLI, MUSTAFA AYDIN, SIRRI LÜTFÜ KURUMER, MEHMET KODAK, REFİK KAHYA VE ARKADAŞLARI, DVD TARIM HAYVANCILIK, ŞEHMUS HAMKAN, ERCANLAR TAVUKCULUK, İSMAİL ŞEKERCİ VE ARKADAŞLARI, ADİL YURT, ERHAN KAHRAMAN, İSKERDER CELEP, PE-MA MANTAR, URLAK ERCANLAR YUMURTA, HASAN VURAL, ORHAN PEMBE, ALİAĞA BELEDİYESİ, NUREDDİN CEVİZ ERCANLAR YUMURTA, FOÇA ÇARDAKÇILIK, AYNUR CAM, MUSTAFA SEZGİN, HAYRETTİN DEMİRKIRAN, YUSUF SAVAŞ YILMAZ, HASAN SUNA, FAZIL AVLAR, ILIPINAR SULAMA KOOP., ERSİN DULUNDER VE CİVARLARI