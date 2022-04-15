11 kişiye mezar olan apartmanın tutuklu müteahhidi konuştu

"TORUNLARIM BÜYÜDÜ AMA BEN GÖREMEDİM"

Müteahhit olmadığını savunan tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, "Müteahhit olsaydım kendime yaptığım binayı daha iyi yapmak için gayret ederdim. Müteahhit olduğumu kanıtlayacak şekilde adıma bankalara yatan 1 lira bile yok. Bir sorumluluğum varsa en ağır cezayı verin. Burası çok zor. Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim" diyerek tahliyesini talep etti.