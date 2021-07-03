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Haberler Galeri 112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

Afyonkarahisar'da doğum sancısı başlayan kadını hastaneye götürürken ambulans ile yolda doğumunu yaptıran 112 acil servis görevlileri, doğumun başarılı geçtiği ve anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:54
112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

Doğum sancısı tutan Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde yaşayan Aysel Günbaş için yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Günbaş'ı Sandıklı Devlet Hastanesine götürdükleri esnada kadının doğumu başladı.

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112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olan ambulans sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldırım ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleşmesi için ATT Ümran Karakuş ve Paremdik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarı ile gerçekleşti.

112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

"BAKANLIĞIMIZIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞMASI BİZE AYRI BİR GURUR VERDİ"
Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları ile olan anne ile kız bebeğin tedavileri devam ediyor. Doğumu gerçekleştiren 112 acil serviste görevli Paremdik Deniz Yetişkin, olayın sabah erken saatlerde gerçekleştiğini dile getirdi.

112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

Anne ile bebeğin iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yetişkin, "07.30 civarından komuta merkezi hamile bir hastanın genel durumunun bozulduğunu, sancısının olduğunu ve kanamasının olduğunu bize iletti ve anons geçtiler. Hızlı bir şekilde vakaya çıktık. Olay yerine gittiğimizde hastayı değerlendirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Doğum başlamamıştı gittiğimizde. Hastanın nakli için ambulansa aldık. Yol üzerinde hastanın kasılmaları ve sancıları başladı. Aracı güvenli bir bölgeye çektik. Hastanın doğumunun başladığını tespit ettik. Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Annenin ve çocuğun sağlıklı bir şekilde hastaneye naklini sağladık. Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi" dedi.

112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

"ANNENİN VE BEBEĞİN SAĞLIKLI OLMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"
ATT Ümran Karakuş ise bebeğin doğduktan sonra meslektaşının elini tutmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

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