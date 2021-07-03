112 acil servis görevlileri anne ve bebeğin hayatını kurtardı

Anne ile bebeğin iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yetişkin, "07.30 civarından komuta merkezi hamile bir hastanın genel durumunun bozulduğunu, sancısının olduğunu ve kanamasının olduğunu bize iletti ve anons geçtiler. Hızlı bir şekilde vakaya çıktık. Olay yerine gittiğimizde hastayı değerlendirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Doğum başlamamıştı gittiğimizde. Hastanın nakli için ambulansa aldık. Yol üzerinde hastanın kasılmaları ve sancıları başladı. Aracı güvenli bir bölgeye çektik. Hastanın doğumunun başladığını tespit ettik. Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Annenin ve çocuğun sağlıklı bir şekilde hastaneye naklini sağladık. Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi" dedi.