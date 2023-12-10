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Haberler Galeri 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki indirimleri belli oldu. BİM'de bu Salı yoğurttan içeceğe, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar pek çok ürün uygun fiyatla satışta olacak. İşte 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:23

12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok. Onlarca çeşit ürün bu Salı ve Cuma BİM'de uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
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