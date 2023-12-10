HaberlerGaleri12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...
BİM aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki indirimleri belli oldu. BİM'de bu Salı yoğurttan içeceğe, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar pek çok ürün uygun fiyatla satışta olacak. İşte 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:16Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:23
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok. Onlarca çeşit ürün bu Salı ve Cuma BİM'de uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...