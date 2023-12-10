12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki indirimleri belli oldu. BİM'de bu Salı yoğurttan içeceğe, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar pek çok ürün uygun fiyatla satışta olacak. İşte 12 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...