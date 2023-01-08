  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Hurda aracın ilk ve son görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını hayrete düştü. 1200 TL verilerek alınan hurda otomobil yapılan modifiye sayesinde 8 milyon liraya alıcıyı buldu. İşte görenleri şaşkına çeviren hurda aracın değişimi...

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 12:12 Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 12:12
1200 TL’ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

1200 TL'ye satın alınan hurda aracın son hali görenleri hayran bıraktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1200 TL’ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL’ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL’ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL’ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü
  • SON DAKİKA