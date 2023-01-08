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1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Son hali görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracın ilk ve son görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını hayrete düştü. 1200 TL verilerek alınan hurda otomobil yapılan modifiye sayesinde 8 milyon liraya alıcıyı buldu. İşte görenleri şaşkına çeviren hurda aracın değişimi...
Giriş Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 12:12Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 12:12
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1200 TL'ye satın alınan hurda aracın son hali görenleri hayran bıraktı.