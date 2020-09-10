1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Hurda olarak sadece 1200 TL'ye aldığı aracı öyle bir değişimden geçirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Değişim sonrası ise aracı tam 8 milyon liraya sattı. İşte o muhteşem değişim... Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki... Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı... Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..