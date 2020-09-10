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Haberler Galeri 1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Hurda olarak sadece 1200 TL'ye aldığı aracı öyle bir değişimden geçirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Değişim sonrası ise aracı tam 8 milyon liraya sattı. İşte o muhteşem değişim...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:48 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:50
1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

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1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldı 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın muhteşem değişimi
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