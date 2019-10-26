  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

1200 TL'ye satın alınan hurda bir otomobil öyle bir değişimden geçti ki 8 milyon liraya satıldı. Sosyal medyayı sallayan modifiye görenleri şaşkına uğrattı. İşte hurdayken büyük değişime uğrayarak 8 milyona satılan aracın değişimi...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:26
1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile şok etti!
Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile şok etti!
BİZE ULAŞIN