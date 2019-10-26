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> 1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...
1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...
1200 TL'ye satın alınan hurda bir otomobil öyle bir değişimden geçti ki 8 milyon liraya satıldı. Sosyal medyayı sallayan modifiye görenleri şaşkına uğrattı. İşte hurdayken büyük değişime uğrayarak 8 milyona satılan aracın değişimi...
Giriş Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:23
Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:26
Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...
Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.
Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...
Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..