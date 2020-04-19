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Haberler Galeri 1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Sadece 1200 TL'ye aldığı hurda otomobili öyle bir değişimden geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 1200 TL'lik hurda aracı değişimden sonra 8 milyon liraya sattı. İşte sosyal medyayı sallayan o değişim...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:24
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı hurda bir araca öyle bir hale getirdi ki...

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1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
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