1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!

Sadece 1200 TL'ye aldığı hurda otomobili öyle bir değişimden geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 1200 TL'lik hurda aracı değişimden sonra 8 milyon liraya sattı. İşte sosyal medyayı sallayan o değişim...