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1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
Sadece 1200 TL'ye aldığı hurda otomobili öyle bir değişimden geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 1200 TL'lik hurda aracı değişimden sonra 8 milyon liraya sattı. İşte sosyal medyayı sallayan o değişim...
Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:21Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:24
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1200 TL'ye aldığı hurda otomobili 8 milyon liraya sattı!
Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı hurda bir araca öyle bir hale getirdi ki...