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125 bin liralık soruya kadar geldi! Kim Milyoner Olmak İster 874. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874.bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 874.bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...