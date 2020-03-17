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> 125 bin liralık soruya kadar geldi! Kim Milyoner Olmak İster 874. bölüm soru ve cevapları
125 bin liralık soruya kadar geldi! Kim Milyoner Olmak İster 874. bölüm soru ve cevapları
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874.bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 874.bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 17 Mart 2020 Salı 02:28
Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020 Salı 02:28