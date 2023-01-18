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Haberler Galeri 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bugün (18 Şubat) itibarıyla başlayan başvurular 3 Şubat tarihine kadar sürecek. Peki çarşı ve mahalle bekçiliği başvurusu için gerekenler neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:00
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

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1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuru yapacak adaylar ÖNCE Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden veya Halkbank internet bankacılığından sınav ücretini yatıracak, ardından www.ais.pa.edu.tr adresinden sınav başvurusunu yapacaktır. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan, yapamayan ya da başvurusunu onaylamayan adaylar sınava alınamayacaktır.

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