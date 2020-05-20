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Haberler Galeri 14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:08
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

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14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere giderek doyasıya eğlendiler.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Bisiklete binen, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu
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