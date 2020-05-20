14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere giderek doyasıya eğlendiler. Bisiklete binen, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.