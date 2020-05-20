14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı.