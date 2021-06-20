14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

29 yaşındaki Çiçek Özyılmaz Afyonkarahisar'da doğdu, 14 yaşında bir kovan arıyla hobi olarak arıcılığa başladı. Bir süre sonra kovanlarının sayısını artıran Özyılmaz, arıcılığı ticarete dökmeyi düşünmedi. İzmir'e gelin gitmesine bir ay kala yüzlerce arı soktuğu için hastanelik olan ancak arıları bırakmayan Çiçek Özyılmaz, İzmir'e taşındıktan sonra ticarete atılmaya karar verdi. Genç kadın, Kemalpaşa ilçesinde aldığı arazide 450 kovan ve 500 ana kutuyla bal, polen, propolis, arı ekmeği ve apilarnil üretiyor. Tek başına arıcılıkla uğraşan Özyılmaz, ürünlerini hem internet hem de açtığı işletme üzerinden satıyor. Erkek egemen bir sektörde faaliyet gösterdiği için ilk başta yadırgandığını ancak gözü kara bir karakterde olduğunu söyleyen Çiçek Özyılmaz, isminin de mesleğe uyumlu olduğunu belirterek, "Benim iki oğlum, milyonlarca da kızım var. Kızlarım benim için çok farklı. Kendi yaşamımda da onları örnek alıyorum" dedi.