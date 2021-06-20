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14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

14 yaşında bir kovanla hobi olarak başladığı arıcılıkta 450 kovan ve 500 ana kutuya ulaşan 29 yaşındaki Çiçek Özyılmaz, erkeklerin ağırlıkta olduğu arıcılık sektöründe çiçek gibi öne çıkıyor. "Benim iki oğlum, milyonlarca kızım var" diyen Çiçek Özyılmaz, Afyonkarahisar'dan gelin geldiği İzmir'de ürettiği ürünlerini ülkenin dört bir yanına yolluyor.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 14:04
14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

29 yaşındaki Çiçek Özyılmaz Afyonkarahisar'da doğdu, 14 yaşında bir kovan arıyla hobi olarak arıcılığa başladı. Bir süre sonra kovanlarının sayısını artıran Özyılmaz, arıcılığı ticarete dökmeyi düşünmedi. İzmir'e gelin gitmesine bir ay kala yüzlerce arı soktuğu için hastanelik olan ancak arıları bırakmayan Çiçek Özyılmaz, İzmir'e taşındıktan sonra ticarete atılmaya karar verdi. Genç kadın, Kemalpaşa ilçesinde aldığı arazide 450 kovan ve 500 ana kutuyla bal, polen, propolis, arı ekmeği ve apilarnil üretiyor. Tek başına arıcılıkla uğraşan Özyılmaz, ürünlerini hem internet hem de açtığı işletme üzerinden satıyor. Erkek egemen bir sektörde faaliyet gösterdiği için ilk başta yadırgandığını ancak gözü kara bir karakterde olduğunu söyleyen Çiçek Özyılmaz, isminin de mesleğe uyumlu olduğunu belirterek, "Benim iki oğlum, milyonlarca da kızım var. Kızlarım benim için çok farklı. Kendi yaşamımda da onları örnek alıyorum" dedi.

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14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

GELİN GELDİĞİ KENTTE İŞLETME SAHİBİ OLDU
Çiçek Özyılmaz, arıcılık serüveninin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: "Arıcılığa, 14 yaşındayken komşumuzun verdiği bir kovan oğulla başladım. Afyon, gezginci arıcılığa müsait bir bölgeydi. Gezginci arıcılarla birlikte arıcılığa heves ettim. Sonra kovan sayımı artırdım. Afyon'da çiftçilikle uğraştığımız için arıcılık da bizim için balını aldığımız bir hayvandı. Ticari gözle bu duruma bakmamıştım. Ardından evlendim ve İzmir'e yerleştim. Afyon'daki arılarımı da İzmir'e getirip buradan aldığımız bir arsaya yerleştirmiştim ancak İzmir'de çiftçilik hayatım yoktu.

14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

Dördüncü katta bir apartman dairesinde oturuyorduk. Hayat bana sıkıcı geldi. Çalışmak, bir şeyler yapmak istiyordum. Arıcılık işini büyütmeye karar verdim. Eşim sıhhi tesisatçı. Kendine ait bir işyeri var. Ticarete atıldığımda 'Bu benim anladığım bir iş değil. Benden çok bir şey bekleme' dedi. Ben de biraz gözü karayım. İşin sonu buraya kadar vardı. Şu an 450 kovan, 500 de ana kutusuna sahip bir işletmeyim. Arıdan üretebileceğim her şeyi alıyorum."

14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

"APİLARNİLİ İZMİR'DE ÜRETEN TEK KİŞİYİM"
Arılardan bal, polen, propolis, arı ekmeği ve apilarnil ürettiğini kaydeden Özyılmaz, "Apilarnili İzmir'de üreten tek kişiyim. Ürünlerimin beğenilmesi, beni daha da teşvik etti. Bu işe artık manevi yönden bakıyorum. Arıcılık sevilmeden yapılacak bir iş değil. Arıcılık zor. Uğraş, sevgi, emek isteyen bir meslek.

14 yaşında bu işe başladı şimdi milyonlarca arısı var

Kadın arıcılar elbette var ama ya eşleriyle birlikte yapıyorlar ya da eşlerine yardım ediyorlar. Benim gibi tek başına arıcılık yapan kadın sayısı çok az. Ben profesyonel olarak 10 yıldır bu işi yapıyorum. 2014 yılında da arıcılık kursu almıştım. Kursta, işin teorik kısmını öğrendim. Türkiye geneline internet üzerinden satış yapıyorum. Aynı zamanda bir dükkan da açtım. Ürünlerimi orada da satıyorum" diye konuştu.

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