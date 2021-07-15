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15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçilerle dolup taştı
Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp, kendisi de şehit edilen, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.
Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:38Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:46
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Darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarına sabah saatlerinden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Ülkenin birçok kentinden gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir'in mezarı başında dua okuyor.
Konya'dan geldiğini ve 4 yaşındaki oğlunun ismini Ömer Halis koyduğunu anlatan Taner Güler, Ömer Halisdemir'e minnettar olduklarını belirterek, "Duygularımız kelimelerle anlatılmaz. Oğlum, darbe girişiminden 1 yıl sonra doğdu. Adını da Ömer Halis koydum" dedi.
Mezarın başında dua edenler, toprağa su da döküp helallik istedi.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ve Çankırı'da defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan toprağı yanlarında getirerek, şehit Halisdemir'in mezarına döktü.