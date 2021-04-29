17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

Burası çok temiz ve çok rahat. Eşim de ben de burada uzaktan çalışıyoruz. Çocuğumuz da burada çok rahat oynayabiliyor. Büyükşehirin kalabalığından uzak burada vakit geçiriyoruz. Ören de çok güzel. Burada her şeyi bulabiliyoruz" dedi.