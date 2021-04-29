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Haberler Galeri 17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde evde kalmak istemeyenlerden bazıları karavana yöneldi. Burhaniye de bulunan karavan kamp, tamamen doldu.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:22
17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 yayılımını engellemek amacıyla 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın bugün saat 19.00'da başlayacak olan yasaklar, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

Tam kapanmayı evde geçirmek istemeyenlerden bazıları, karavan kamplara yöneldi. Kampa gelenler şehirlerin stresli ortamından ve pandemiden uzak zaman geçirmek istediklerini söyledi.

17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde deniz kenarında bulunan Altın Kamp, yoğun talep gören kamplar arasında yer aldı.

17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

'BURADA HER ŞEYİ BULABİLİYORUZ'
Kampa gelmekten mutlu olduğunu belirten satış müdürü Volkan Güney, "Yaklaşık 1 aydır buradayız. Pandemi döneminde çok rahatız. 17 günlük kapanmayı da burada geçireceğiz.

17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler

Burası çok temiz ve çok rahat. Eşim de ben de burada uzaktan çalışıyoruz. Çocuğumuz da burada çok rahat oynayabiliyor. Büyükşehirin kalabalığından uzak burada vakit geçiriyoruz. Ören de çok güzel. Burada her şeyi bulabiliyoruz" dedi.

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