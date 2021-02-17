17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...