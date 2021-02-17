İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:28Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
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17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA KALABAK 17.02.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
BUCA ADATEPE 17.02.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 17.02.2021 saat 08:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
ÖDEMİŞ BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, KARAKOVA, BALABANLI, SEYREKLİ, GÖLCÜK 17.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.