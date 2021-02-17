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Haberler Galeri 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

ALİAĞA KALABAK
17.02.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

BUCA ADATEPE
17.02.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
17.02.2021 saat 08:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!
17 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi!

ÖDEMİŞ BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, KARAKOVA, BALABANLI, SEYREKLİ, GÖLCÜK
17.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir elektrik kesintisi 17 Şubat Çarşamba