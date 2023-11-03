17 yaşındaki kızı için ’satılık’ ilanı vermişti! Mide bulandıran olayda yeni detay

Konya'da yaşadıkları sırada tanışan O.K. (17) ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından yakınlarının öldüğünü söyleyip, Konya'ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.