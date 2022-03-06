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Haberler Galeri 17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

17 yıl boyunca bilim adamları tarafından büyük bir özenle araştırılan 15 santimlik mumyanın uzaylı olduğu iddia ediliyor hatta bazıları bu konuda şüphe bile duymuyordu. Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Mart 2022 Pazar 15:03
17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

2003 yılında, Şili'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip mumyanın bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilmişti.

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17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı.

17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.

17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı!

Diğer taraftan "Ata"nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden mumyanın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirmişti.

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