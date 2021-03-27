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18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Olmaz olmaz demeyin. Yaratıcı beyinler en ufak parçadan bile böyle şeyler çıkarıyorlar ki şaşmamak elde değil. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





