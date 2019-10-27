Haberler
>
Galeri
> 1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler
1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler
Tedavi yöntemlerinin gelişmediği 1800'lü yıllarda çekilen bu fotoğraflar kan donduran cinsten. Dr. Hugh Welch Diamond hastalarını fotoğraf çekerek tedavi edebileceğini düşündü ve hepsinin teker teker fotoğraflarını çekti. Onların bu sayede tedavi olup olmadığı bilinmiyor fakat ortaya tüyler ürperten görüntüler çıktığı kesin.
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2019 Pazar 13:56
Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koymada fotoğraflardan faydalanabileceğine inandı.
Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti.
10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.
Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.
Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.