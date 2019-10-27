  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Tedavi yöntemlerinin gelişmediği 1800'lü yıllarda çekilen bu fotoğraflar kan donduran cinsten. Dr. Hugh Welch Diamond hastalarını fotoğraf çekerek tedavi edebileceğini düşündü ve hepsinin teker teker fotoğraflarını çekti. Onların bu sayede tedavi olup olmadığı bilinmiyor fakat ortaya tüyler ürperten görüntüler çıktığı kesin.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2019 Pazar 13:56
1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koymada fotoğraflardan faydalanabileceğine inandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti.

1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.

1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.

1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
BİZE ULAŞIN