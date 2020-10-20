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1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:36
1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

1893'te henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Carl Størmer, kurduğu düzenek ile insanların gün içinde gizlice fotoğraflarını çekerek o dönem insanlarının günlük hallerini gözler önüne serdi.

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1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

1872-1957 yılları arasında yaşayan Norveçli Carl Størmer da çoğu insan gibi insanların günlük hayatın akışında fotoğraflarını çekmeyi hobi edinmişti. Farkı ise bunu gizli olarak ve 1890'larda yapıyor olmasıydı.

1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

Carl Størmer, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi ya da şu anki adıyla Oslo Üniversitesi'nde okurken kıyafetlerinin altına bir gizli kamera yerleştirdi ve gün içinde karşılaştığı insanların gizlice fotoğraflarını çekti.

1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında fotoğraf makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu. Böylece pek çok kişi Størmer'ın objektifine yakalanmış oldu.

1890'lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi

Ayrıca Størmer'ın küçük bir karta binlerce fotoğraf sığdırabilen bir cihazı da yoktu; 6 adet fotoğraf çektikten sonra onları plakalara basması gerekiyordu.

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