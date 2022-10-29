19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu

Bölgeye yangından sonra kızılçam, fıstıkçamı, akasya ve servi türlerinde 36 bin adet fidan dikilip, tohum takviyesi yapıldığını söyleyen Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, yanan ormanları ağaçlandırmak kadar koruyup yaşatmanın da önemli olduğunu bunun için de ağaca ve ormana duyarlı Manisalılar ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.