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Haberler Galeri 19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa'daki o orman yeşile kavuştu

19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa'daki o orman yeşile kavuştu

Manisa'nın Spil Dağı eteklerinde bulunan Uncubozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alan 2003 yılında çıkan yangında küle dönmüştü. Ağaçlandırma çalışmaları sonucu toprakla buluşan fidan ve tohumlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:12
19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu

Manisa Uncubozköy mevkiinde 27 Ağustos 2003 tarihinde çıkan orman yangınında yanan 107 hektarlık orman alanında aynı yıl içinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sonucu toprakla buluşan fidan ve tohumlar bugün artık metrelerce yükseklikte birer orman ağacı olmuş durumda.

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19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk yanan orman alanlarının bir karış toprağının bile başka bir amaç için kullanılamayacağını, tekrar yılı içinde ağaçlandırıldığını söyledi.

19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu

Bölgeye yangından sonra kızılçam, fıstıkçamı, akasya ve servi türlerinde 36 bin adet fidan dikilip, tohum takviyesi yapıldığını söyleyen Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, yanan ormanları ağaçlandırmak kadar koruyup yaşatmanın da önemli olduğunu bunun için de ağaca ve ormana duyarlı Manisalılar ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu
19 yıl önce küle dönmüştü! Manisa’daki o orman yeşile kavuştu
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