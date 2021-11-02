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1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" boğazda etkili olan sisin içinde drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan sisin içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.
Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 10:59Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 10:59
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1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Lapseki ve Gelibolu arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle geçici olarak durduruldu.