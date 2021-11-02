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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" boğazda etkili olan sisin içinde drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan sisin içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 10:59 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 10:59
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Lapseki ve Gelibolu arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

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1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bölgede etkili olan sisin içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sisin içinde kaybolan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten görüntülendi.

1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Köprünün Asya ve Avrupa yakalarındaki 318 metre yüksekliğindeki ayakları, sisin içinde kaybolurken, kuleler arasındaki tabliyelerin bir bölümü de aynı şekilde görüntü verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü sisle birlikte kayboldu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
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