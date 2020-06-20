1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ TEMSİL EDECEK

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları ise 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil edecek.