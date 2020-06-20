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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar fotoğraf karelerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:09
1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

Geçtiğimiz 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle 32 bloktan oluşan köprünün ayaklarının son montajı gerçekleştirilmişti.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

Devam çalışmaların ardından köprü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. 17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğunda yapılacak tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde tabliyelerin itme sürme yöntemiyle yerleştirilecekleri alana getirilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

318 METRELİK AYAKLARI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevki'i arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış, 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği de 318 metreye ulaşmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ TEMSİL EDECEK
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları ise 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil edecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

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Günlük burç yorumları - 20 Haziran Cumartesi
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