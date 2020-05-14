  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci bloğun 16 Mayıs Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:39
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye'nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı
Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı
  • SON DAKİKA