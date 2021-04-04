1970 model aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

1970 model aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

1970 model ve artık kullanılamaz durumda olan hurda araç uzman eller tarafından öyle bir değişim geçirdi ki görenleri hayranlığını gizleyemedi. İşte şaşkına çeviren o değişim....