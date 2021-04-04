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Haberler Galeri 1970 model aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

1970 model aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

1970 model ve artık kullanılamaz durumda olan hurda araç uzman eller tarafından öyle bir değişim geçirdi ki görenleri hayranlığını gizleyemedi. İşte şaşkına çeviren o değişim....

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 13:02
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

Efsane otomobil bu halde kaderine terk edilmişti!

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1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

Sonrasında garaja götürüp iyi bir modifiye ve tamirle öyle bir hale getirdiler ki...

1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı

İşte kare kare o değişim!

1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
1970 aracı öyle bir değiştirdi ki görenler şaştı kaldı
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