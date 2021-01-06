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2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor
Kültür sanat yaşantısına önem veren Sultan II.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın en usta oyuncularından biri olan Adile Naşit'in arasındaki bağ duyanları hayrete düşürdü. İşte bu ikili arasındaki şaşırtan bağ...
Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 00:48Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 00:48
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Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?