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Haberler Galeri 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

Kültür sanat yaşantısına önem veren Sultan II.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın en usta oyuncularından biri olan Adile Naşit'in arasındaki bağ duyanları hayrete düşürdü. İşte bu ikili arasındaki şaşırtan bağ...

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 00:48 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 00:48
2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

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2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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