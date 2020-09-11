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2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
Emine ve Ela adında iki kızı bulunan Yasemin Özilhan'dan sevindirici haber gelmişti. Özilhan'ın yeniden anne olmaya hazırlandığı belirtilmişti. Ancak, üçüncü bebeğine hamile olan Özilhan'ın düşük yaptığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:39
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:42
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın bebek sevinci yarım kaldı.
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; dört gözle doğacak bebeğini bekleyen Yasemin Özilhan'dan kötü haber geldi.
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
2 aylık hamile olan Özilhan, iki gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
Kesin nedeninin bilinmediği olayda acı haberi alan aile adeta yıkıldı. Bebek müjdesiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çift, kötü haberin ardından henüz bir açıklama yapmadı.
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!
Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor.