Haberler Galeri 2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!

2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan bebeğini kaybetti!

Emine ve Ela adında iki kızı bulunan Yasemin Özilhan'dan sevindirici haber gelmişti. Özilhan'ın yeniden anne olmaya hazırlandığı belirtilmişti. Ancak, üçüncü bebeğine hamile olan Özilhan'ın düşük yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:39 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





