2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait! İzmir’de ilk kez sergide

Sergide yer alan diğer eser ise 'Zeus'un, Aitolia Kralı Thestios'un kızı ve Sparta Kralı Tyndareus'un karısı 'Leda'yı baştan çıkarmak için büründüğü kuğunun tasvir edildiği heykelcik oldu. Pişmiş toprak malzemeden yapılmış, 15 santim boyunda yine Helenistik döneme ait eserin, 2010 yılında Aliağa'daki Kyme Antik Kenti'nde bulunduğu belirtildi. Yüksek kaide üzerinde oturan kuğunun üzerinde yan pozisyonda oturmuş 'Leda'nın anatomik detayları belirgin olup, başında başlık üzerinde saç örtüsü bulunuyor.