Haberler
Galeri
2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı
2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı
Bit pazarından yaptığı sıradan alışveriş hayatının şokunu yaşattı. 2 liralık temizleme çubuğu alan Kanadalı Loretta Simms isimli kadın kutudan çıkanları görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 16:18
Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 16:23
Kanadalı Loretta Simms bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi.
Loretta Simms bit pazarına gidip vakit geçirmek istedi. Burada gördüğü kulak temizleme çubuklarını satın aldı.
Kulak temizleme kutusunu açınca adeta servetle karşılaştı.
Kulak temizleme çubuğu kutusunun içinden zümrüt, yakut ve pırlanta işlemeli sekiz yüzük çıktı.
Loretta, toplamı 1.800 dolar değerinde olan yüzükleri iade etmeye karar verdi.