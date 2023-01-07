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Haberler Galeri 2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Bit pazarından yaptığı sıradan alışveriş hayatının şokunu yaşattı. 2 liralık temizleme çubuğu alan Kanadalı Loretta Simms isimli kadın kutudan çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 16:23
2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Kanadalı Loretta Simms bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi.

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2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Loretta Simms bit pazarına gidip vakit geçirmek istedi. Burada gördüğü kulak temizleme çubuklarını satın aldı.

2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Kulak temizleme kutusunu açınca adeta servetle karşılaştı.

2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Kulak temizleme çubuğu kutusunun içinden zümrüt, yakut ve pırlanta işlemeli sekiz yüzük çıktı.

2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanlara inanamadı

Loretta, toplamı 1.800 dolar değerinde olan yüzükleri iade etmeye karar verdi.

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