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Haberler Galeri 2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Efeler diyarı Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşleri yeniden başladı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden arenaya inen boğaların kıran kırana geçen güreşlerini binlerce kişi izledi.

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:13 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:14
2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Aydın'da geleneksel boğa güreşleri Germencik Belediyesi'nin düzenlediği 'Boğa Güreşi Festivali' ile start aldı.

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2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Aydın merkez ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve İzmir'den de pehlivan boğaların katıldığı güreşlerde arenaya çıkan yaklaşık 70 çift boğa, pandemi dolayısıyla aylardır evlerinden çıkamayan bölge halkına unutulmaz bir gün yaşattı.

2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Çatımların da oldukça dengeli yapıldığı güreşlerde boğalar, kilosu, boynuz durumu ve oyunlarına göre eşleştirildi.

2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Oldukça renkli geçen güreşleri binlerce kişi keyifle izledi.

2 yıl sonra boğalar arenaya indi! Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti
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