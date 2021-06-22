20 büyükbaş hayvan yağış nedeniyle çöken çatının altında kaldı

"NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Köy sakinlerinden Ahmet İslam, yağışın çok şiddetli olduğunu ve çatının biranda büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade ederek, "Yoğun yağışlar nedeniyle köyümüzden Ramazan Cengiz'in besihanesi bir anda göçtü. Nasıl olduğunu anlayamadık. Çok gürültülü bir yağış vardı. Yağmura dayanamadığı için çatı bir anda göçtü. İçeride 1 tane ölmüş inek var. İki ayağı kırılmış inek var. Diğerlerinde çok şükür şuan için bir şey yok" dedi.