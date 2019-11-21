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20 dakikada doğal yöntemlerle dişlerinizi bembeyaz yapabilirsiniz
Doğal yöntemlerle diş beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Dişleri beyazlatmak için üretilen bazı maddelerin bir zaman sonra dişlere zarar verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 16:42
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Diş minesi, yediğimiz yemeklerle dolan delikli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, yaban mersini gibi renkli meyveler yediğinizde veya şarap içtiğinizde dişleriniz kısa bir süreliğine renk değiştirir.
Diş minesinin yapısı, dişlerinizi fırçaladığınız sürece problem oluşturmaz çünkü fırçalayınca dişlerin rengi normale dönecektir. Fakat bazı besinler, dişlerde daha kalıcı lekelenmeye yol açabilirler. Dişler sarı veya kahverengiye dönüp çirkin bir görüntüye yol açabilir.
Kahve, çay ve gazlı içecekler, dişlerde kahverengi ve sarı lekeler bırakan içeceklerdir. Sigara içmek ve ağız ve diş sağlığına dikkat etmemek de güzel gülüşünüzü gölgeleyecek unsurlardır. Çünkü bu unsurlar, diş minesinin gözenekli yapısını arttırır.
Bazı yiyeceklerin içerdiği asit de dişlere farklı yollardan zarar verir. Et, süt ürünleri, yumurta, narenciye, bira, işlenmiş şeker, çikolata, yapay tatlandırıcılar, asitli içecekler ve sebze yağları, dişlere zarar veren yiyecekler arasındadır.
Genelde yapılan yanlışlardan biri, yemek yedikten hemen sonra dişleri fırçalamaktır. Bu uygulama, bazı çürükleri önlemeye yardımcı olsa da, diş minesine kendi kendini yenilemek için ihtiyacı olan zamanı vermemektedir.