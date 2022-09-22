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2022 konut piyasasındaki en değerli 10 ilçe açıklandı! Listede İzmir ve Muğla da var...

2022 yılının bitmesine az bir süre kala konut piyasasındaki en değerli ilçeler listesi belli oldu. İçerisinde Ege bölgesinin hem cennet hem de turistik yerlerinden İzmir ve Muğla'nın da olduğu merakla beklenen liste, piyasada bulunan en değerli ilçeleri sıralıyor. Peki, konut piyasasındaki en değerli ilçeler hangileri ,ortalama fiyatlar nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





