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2022 konut piyasasındaki en değerli 10 ilçe açıklandı! Listede İzmir ve Muğla da var...
2022 konut piyasasındaki en değerli 10 ilçe açıklandı! Listede İzmir ve Muğla da var...
2022 yılının bitmesine az bir süre kala konut piyasasındaki en değerli ilçeler listesi belli oldu. İçerisinde Ege bölgesinin hem cennet hem de turistik yerlerinden İzmir ve Muğla'nın da olduğu merakla beklenen liste, piyasada bulunan en değerli ilçeleri sıralıyor. Peki, konut piyasasındaki en değerli ilçeler hangileri ,ortalama fiyatlar nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:53
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:23
Konut fiyatlarındaki artış Mayıs'ta yüzde 14,7 ile zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Kiralık konutlarda da Nisan'da yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü.
Bu aydan sonra artış grafiği aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz itibarıyla da tek haneli (yüzde 6) rakamlara düştü. Son veriler ise satılık ve kiralık konut için fiyat artışlarının devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını gösteriyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor. Kiralık konutta ise artış oranı son bir yılda yüzde 223. Listede İstanbul'dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya'dan birer ilçe yer aldı.
1- SARIYER
Türkiye'nin en değerli ilçesi Sarıyer oldu.
Sarıyer'de ortalama metrekare fiyatı 63 bin 45 TL
Sarıyer'de ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL
2- BEŞİKTAŞ
Türkiye'nin en değerli ikinci ilçesi Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'ta ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL.
Beşiktaş'ta ortalama konut fiyatı 9 milyon 2 bin 868 TL
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