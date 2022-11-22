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'2030 yılından geldim' dedi, anlattıkları hayrete düşürdü
'2030 yılından geldim' dedi, anlattıkları hayrete düşürdü
Zamanda yolculuk yaptığın iddia eden ve gelecekten geldiğini iddia eden Noah, anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Peki zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Zaman yolcusu gelecekle ilgili neler anlattı? İşte sosyal medyada dolaşan o video...
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:50
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:54
2030 yılından geldiğini öne süren ve gelecekle ilgili yenilikler hakkında sık sık video yayınlayan Noah yeni iddialarda bulundu.
Zaman yolcusu Noah'ın yeni iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili.
Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.
Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak.
Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.