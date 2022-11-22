'2030 yılından geldim' dedi, anlattıkları hayrete düşürdü

Zamanda yolculuk yaptığın iddia eden ve gelecekten geldiğini iddia eden Noah, anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Peki zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Zaman yolcusu gelecekle ilgili neler anlattı? İşte sosyal medyada dolaşan o video...