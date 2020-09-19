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2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!
2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!
Dünyanın en büyük şehirlerini saymak istesek aklımıza bugün itibarıyla belli başlı şehirler gelir. Peki 10 yıl sonra yer kürenin mega kent diye tabir edilen şehirleri hangileri olacak? Statica nüfuslarına göre 2030 yılında mega kent olacak şehirleri açıkladı. İşte o listeye giren dünyanın 2030 yılındaki mega kentleri...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:12
1- Delhi, Hindistan
Nüfusu: 43.345.000
2- Tokyo, Japonya
Nüfusu: 36.014.000
3- Şangay, Çin
Nüfusu: 34.341.000
4- Dhaka, Bangladeş
Nüfusu: 31.234.000
5- Kahire, Mısır
Nüfusu: 28.504.000