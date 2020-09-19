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Haberler Galeri 2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

Dünyanın en büyük şehirlerini saymak istesek aklımıza bugün itibarıyla belli başlı şehirler gelir. Peki 10 yıl sonra yer kürenin mega kent diye tabir edilen şehirleri hangileri olacak? Statica nüfuslarına göre 2030 yılında mega kent olacak şehirleri açıkladı. İşte o listeye giren dünyanın 2030 yılındaki mega kentleri...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:12
2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

1- Delhi, Hindistan

Nüfusu: 43.345.000

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2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

2- Tokyo, Japonya

Nüfusu: 36.014.000

2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

3- Şangay, Çin

Nüfusu: 34.341.000

2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

4- Dhaka, Bangladeş

Nüfusu: 31.234.000

2030 yılının mega kentleri açıklandı... Listede Türkiye de var!

5- Kahire, Mısır

Nüfusu: 28.504.000

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