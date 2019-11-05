2050 yılında insanlığı nasıl bir dünya bekliyor?

Dünyada insan nüfusu ciddi bir şekilde arttı ve artmaya da devam ediyor. Kaynaklar giderek azalıyor, buna bağlı olarak gıda krizleri büyüyor. İklimler sürekli bir değişim halinde. Kış gelmiyor, yaz bitmiyor...

Adını duymadığımız yeni yeni hastalıklar türüyor. Ölüm oranları katlanarak büyüyor. İnsanlık tarihinin en ciddi sorunuyla karşı karşıyayız; Küresel Isınma.

Deniz kaplumbağalarının soyu tükenecek, tarihi yerler su altında kalacak ve yiyecek çikolata bulamayacağız. Kakao ağaçları alarma geçti, 32 yıl sonra kakao ağacı diye bir şey olmayacak. Sosyal medyada sevimli Caretta-Caretta kaplumbağalarını beğenemeyeceğiz. Hatta yeri gelecek sıcaktan kavrulmuş Afrika kıtasına bir daha ayak basamayacağız.