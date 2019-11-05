2050 yılında insanlığı nasıl bir dünya bekliyor?

UNESCO geçen hafta Akdeniz çevresindeki düzinelerce dünya mirası alanının yükselen deniz seviyeleri, toprak erozyonu ve diğer çevresel tehlikelerle tehdit edildiğine dair uyarıda bulundu. Sayılan yerler arasında Türkiye'den Efes de var.
Araştırmacılar, Venedik kentini, Aquileia'nın Patriklik Bazilikası'nı ve Rönesans şehri Ferrara'yı ve Po Delta'yı yükselen deniz seviyesinden en yüksek riskli alanlar olarak sıraladılar. Öte yandan, Lübnan'da Tire, İspanya'daki Tarraco'nun arkeolojik alanları ve Efes, raporlara göre kıyı erozyonu yaşanabilecek en riskli bölgeler.
Raporda, "Bu Dünya Mirası Alanları, deniz seviyesinin aşırı yükselmesiyle, deniz seviyesinin en yüksek olduğu kuzey Adriyatik Denizi ile çakışıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, bir fırtına dalgasına bağlı olarak Dünya Mirası Alanları için büyük bir tehdit oluşturabilir. Akdeniz'de yer alan alanlarda 2100'e kadar sık sık tehditler meydana gelebilir" şeklinde açıklamalar yer alıyor.
2013 yılında, BM'nin iklim bilimi bölümü, okyanus seviyelerinin 2100'e kadar 76 santimetreye kadar yükselebileceğini duyurdu. Ancak, daha yeni çalışmalar buz tabakalarının erimesinin deniz seviyesini düşünülenden daha fazla etkileyebileceğini tahmin ediyor.