21 milyon yıllık fosil ağaç ormanı tehlikede

Dünyada nadir görülen oluşumlardan biri. Anadolu çok fazla örneği yok. Yakın örnekleri Yunanistan'ın Midilli Adası'nda var. Burası turizme kazandırılması gereken, önemli bir potansiyele sahip. Bu açıdan buradaki çalışmalar yavaş da olsa başladı. Yunusemre Belediyesi öncülüğünde burada çalışmalar yapılması planlanıyor. Bu çalışmaları hızlandırmakta fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.