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Haberler Galeri 21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektirik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:58
21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

Arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanabilmekte. İzmir'de de bugün kimi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 21 Şubat Pazar İzmir' elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

ALİAĞA
21.02.2021 13:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SİTELER MAHALLESİ 469, 471, 470, 473 SOKAKLARI VE CİVARLARI

BORNOVA
21.02.2021 09:00 13:00 HÜCRE İLAVESİ KARACAOĞLAN MAHALLESİNDE BULUNAN NEBOSAN METAL SANAYİ

21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

DİKİLİ
21.02.2021 11:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO TR-2, TR-3 ÇIKIŞI VE CİVARLARI

FOÇA
21.02.2021 10:00 12:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMET PAŞA MAHALLESİ ESKİ FOÇA MERSİNAKİ CADDESİ, EMEKLİ SANDIĞI, İZSU FOÇA ARITMA, ESKİ KULUP MED, BARAN SİTESİ, HANEDAN, 279, 281, 325, 326, 328, 330 SOKAKLARI VE CİVARLARI

21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

KEMALPAŞA
21.02.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MACIT GÜLSOY,EGESAN GÜNEŞ ENERJISI,MCM CAM MOZAIK,SUR PLASTIK,ULUCAK FUTBOL SAHASI,FAN MARKET,AYSUN ÖNAL,,ÜSTÜNEL TEMIZLIK,KAAN HAVALI KIRICI,YAĞMUR AMBALAJALPTEKIN PLASTIK,EGE ZIRAI ÜRÜNLER,LIMA GALVANIZ,SERHAN BÜLBÜL,KARTALSAN,ERIMES TARIM,ANADOLU PARS,İSIMSAN,YAMAN KAYNAK,AH,TAMER ÜSTÜN,ALI YAVAŞ BÖLGEDEKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA MEHMET AKIF ERSOY MAH. SEKIZ EYLÜL MAH. SOĞUKPINAR MAH. ÇINARKÖY MAHALLERININ TAMAMI KEMALPAŞA-2 FIDERI
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA MEHMET AKIF ERSOY MAH. SEKIZ EYLÜL MAH. SOĞUKPINAR MAH. ÇINARKÖY MAHALLERININ TAMAMI KEMALPAŞA-1 FIDERI

21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

KEMALPAŞA
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA KEMALPAŞA OSB MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. AKALAN MAH. ÇAMBEL MAH. 85.YIL CUMHURIYET MAH VE CIVARLARI ARMUTLU-2 FIDERI
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKARA MEVKII MACIT GÜLSOY,EGESAN GÜNEŞ ENERJISI,MCM CAM MOZAIK,SUR PLASTIK,ULUCAK FUTBOL SAHASI,FAN MARKET,AYSUN ÖNAL,,ÜSTÜNEL TEMIZLIK,KAAN HAVALI KIRICI,YAĞMUR AMBALAJALPTEKIN PLASTIK,EGE ZIRAI ÜRÜNLER,LIMA GALVANIZ,SERHAN BÜLBÜL,KARTALSAN,ERIMES TARIM,ANADOLU PARS,İSIMSAN,YAMAN KAYNAK,AH,TAMER ÜSTÜN,ALI YAVAŞ BÖLGEDEKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI KUYUCAK DAĞITIM MERKEZI
21.02.2021 20:00 21:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KEMALPAŞA OSB MAH. YENMIŞ MAH. SÜTÇÜLER MAH. AKALAN MAH. ÇAMBEL MAH. BEŞPINAR MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. YUKARI YENMIŞ MAH. SPIL MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI YENMIŞ FIDERI

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