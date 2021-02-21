21 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi

KEMALPAŞA
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA KEMALPAŞA OSB MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. AKALAN MAH. ÇAMBEL MAH. 85.YIL CUMHURIYET MAH VE CIVARLARI ARMUTLU-2 FIDERI
21.02.2021 20:00 21:00 MANEVRA KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKARA MEVKII MACIT GÜLSOY,EGESAN GÜNEŞ ENERJISI,MCM CAM MOZAIK,SUR PLASTIK,ULUCAK FUTBOL SAHASI,FAN MARKET,AYSUN ÖNAL,,ÜSTÜNEL TEMIZLIK,KAAN HAVALI KIRICI,YAĞMUR AMBALAJALPTEKIN PLASTIK,EGE ZIRAI ÜRÜNLER,LIMA GALVANIZ,SERHAN BÜLBÜL,KARTALSAN,ERIMES TARIM,ANADOLU PARS,İSIMSAN,YAMAN KAYNAK,AH,TAMER ÜSTÜN,ALI YAVAŞ BÖLGEDEKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI KUYUCAK DAĞITIM MERKEZI
21.02.2021 20:00 21:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KEMALPAŞA OSB MAH. YENMIŞ MAH. SÜTÇÜLER MAH. AKALAN MAH. ÇAMBEL MAH. BEŞPINAR MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. YUKARI YENMIŞ MAH. SPIL MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI YENMIŞ FIDERI