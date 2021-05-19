22 bin yavru balık Çanakkale Boğazı’na bırakıldı

Biz 671 km uzunluğuyla Türkiye'mizdeki en uzun ikinci sahile sahip bir şehiriz. Yapılan desteklerle balıkçılıkta ülkemizde ve bölgemizde önemli bir ihraç haline gelmeye başladı. Buna baktığımızda özellikle 2003 yılında balıkçılık destek kapsamına alındı. 1 buçuk milyara yakın ödeme desteği yapıldı. Bunun yanında 2004 yılında ÖTV'siz mazot imkanı getirildi. Ziraat bankasının kredileri gibi tarım kredinin düşük faizli kredileri gibi bir çok imkanla beraber bölgemizdeki balıkçılığın daha da artmasına olanak verdik. Sonuç olarak o yıllardan bu zamana kadar 157 bin ton 855 bin ton gibi büyük bir orana ihracat imkanı kavuşmuş oldu" dedi.