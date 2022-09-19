BİM Cuma indirimlerinde bu hafta pek çok ürün uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. Smart Kick Scooter, Araç İçi İnverter, Kadran Ekran Yansıtma gibi ürünler bu cuma BİM'de indirimli olacak. İşte 23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:47Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:00
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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? sorusu uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM 23 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM'de haftanın indirimleri...