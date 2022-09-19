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Haberler Galeri 23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM Cuma indirimlerinde bu hafta pek çok ürün uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. Smart Kick Scooter, Araç İçi İnverter, Kadran Ekran Yansıtma gibi ürünler bu cuma BİM'de indirimli olacak. İşte 23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:00
23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? sorusu uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM 23 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM'de haftanın indirimleri...

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23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

Smart Kick Scooter

• Ağırlık: 11,8 kg
• Motor: 36V 250W
• Batarya: 36V 7.8 Ah
• Tırmanma Açısı: 12derece
• Sürüş mesafesi: 18-22km
• Fren Ön/Arka: Disk/Kampana
• Lastikler: 8.5" (Patlamayan Askeri Lastik)
• Aydınlatma LED Far
• Suya Dayanıklılık IPX4

23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

Motosiklet Disk Kilidi

• Alarmlı
• Hatırlatma kablosu

23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
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