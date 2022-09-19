23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM Cuma indirimlerinde bu hafta pek çok ürün uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. Smart Kick Scooter, Araç İçi İnverter, Kadran Ekran Yansıtma gibi ürünler bu cuma BİM'de indirimli olacak. İşte 23 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...