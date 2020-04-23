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Haberler Galeri 23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bu sene evlerde yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yerinde balkonlar ve pencereler Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla renklendi.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:03
23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları yapılacak. Dünyaya yayılan corona virüs salgınından dolayı 23 Nisan bu sene evlerde büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşları balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. Peki 23 Nisan'da balkonda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

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23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Corona virüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan bu yıl evlerde kutlanacak.23 Nisan dolayasıyla bu sene balkonlar ve pencerelerde İstiklal Marşı okunacak. Peki İstiklal Marşı ne zaman okunur?

23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

23 NİSAN'DA BALKONDA İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.

23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızı evlerinde, sağlıkla güvendeyken, ayrı evlerde ama aynı coşku ve neşe ile bir araya getiriyoruz. Yalnız çocuklarımızı değil bütün vatandaşlarımızı, ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına, pencerelerine çağırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız ve Meclisimizin açılışının 100. yılını hep birlikte kutlamak için haydi Türkiye, çocuklarımızla saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için bayraklar ellerimizde balkonlardayız, pencerelerdeyiz."

23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşanacak! Balkonlar ve pencereler bayraklarla süslendi
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