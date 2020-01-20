24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM Cuma indirimleri neler?

BİM'de bu Cuma hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğunda 24 Ocak Cuma günü pek çok farklı kategoride ürün indirimli. Ankastre set, Huawei cep telefonu, tablet, elektrikli ev aletleri, mutfak ürünler gibi birçok ürün indirimli fiyatla tüketiciye sunuluyor. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...