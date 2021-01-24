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Haberler Galeri 24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti detaylarını duyurdu.
Kesintilerden etkilenenler 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 08:45 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 08:49
24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklık elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İzmir'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

BUCA
24.01.2021 09:00 14:00 AOB ÇALIŞMASI KURUÇEŞME MAHALLESİ, DOĞUŞ CADDESİ, HACI BEKTAŞİ VELİ CADDESİ, 203/31, 201/4 SOKAKLAR VE CİVARI

24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

FOÇA
24.01.2021 15:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAĞARASI HACIVELİ MAHALLESİ DESOVA, SER PLASTİK, MEHMET EROL, CAD MÜHENDİSLİK, FOÇA BLD TAHIL KURUTMA, DSİ SU POMPASI, YLDIZ SOĞUTMA, ZEYTİN KOOP., Ç.ÇETİN, M.ZEYBEK, AYGEM ELEKTRİK, GÜBRE FAB, NEZİH GÜRSU, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK VE CİVARLARI

24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

GAZİEMİR
24.01.2021 11:00 16:00 AYIRICI BAKIM ÇALIŞMASI SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN TİRE PROFİL, SANDALYECİ, PEKERLER YEM, ALİ GALİP

24 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi!

KARABURUN
24.01.2021 11:00 16:00 ARIZA BAKIM ONARIM KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ
24.01.2021 11:00 12:00 MANEVRA KARABURUN-- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
24.01.2021 16:00 17:00 MANEVRA KARABURUN-- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI

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