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30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü

30 yıl boyunca baş ağrısı çeken 59 yaşındaki adamın yaşadıkları hayrete düşürdü. Yıllardır çektiği baş ağrısı yüzünden hastaneye giden adamın kafasından çıkanlar doktorları bile şaşırttı. İşte görenlerin hayret ettiği olayın detaylarıı...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 00:41
30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü

Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.

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30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü

KAFASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.

30 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı! Nedeni doktorları bile hayrete düşürdü
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