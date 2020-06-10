30 yıl sonra meyve verdi! Köylüler bayram etti!
Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesinde 48 yıl önce bölgedeki Menengiç ağaçları Antep Fıstığı üretimi için aşılandı. Aşılama sonrası-14-15 yıl ürün alan köylüler, aradan geçen süreçte bir daha ürün alamadı. Yaklaşık 30 yıl sonra bu yıl ürün bolluğu yaşanıyor. Köylüler bunu korona salgınına bağladı.
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:48
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:59
45 yıl önce Antep'ten bir grup Muğla bölgesine gelerek buradaki Menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığı üretimi yapılması için çalışma yaptı. Muğla yöresinde havası ve iklimi nedeniyle Menteşe ilçesinin kırsal mahalleleri Çiftlik, Çıtlık, Denizovası ve Meke köylerindeki Menengiç ağaçları aşılandı. Aşılama çalışmasının ardından ürün almaya başlayan köylüler bu defa Kooperatif kurdu.
Kooperatif kanalıyla üretilen Antep fıstıkları Antep'e kamyonlarla taşındı. Yaklaşık 13-15 yıl ürün veren aşılı ağaçlarda ürün birden kesildi. Yıllarca ceplerinden para harcayarak bakımını yapan köylüler, ağaçlar ürün vermeyince bakım çalışmasını durdurdu. Her yıl 5-10 bin lira bakım için harcama yapan köylüler, ürün olmayınca ağaçları kendi haline bıraktı. Ta ki bu yıla kadar. Ağaçlarda bu yıl da hiçbir bakım çalışması yapmayan köylüler ağaçlardaki ürün bolluğunu görünce adeta bayram etti.
ÜRÜN ALAMAMALARINI UÇAK YAKITINA BAĞLADILAR
Ağaçlardaki ürünün kesilmesini ilk yıllarda termik santrallerden kaynaklı olduğunu sanan köylüler, santrallere baca gazı arıtma tesisi yapılmasına rağmen ürün alamayınca bu defa Milas-Bodrum Havalimanı'nın açılması sonrası iniş yapan uçakların köy üzerinden alçak uçuş yaptığı esnada motorundan çıkan yakıttan kaynaklandığını inanmaya başladı.
Korona virüs sürecinde hava ulaşımının durdurulması sonrası bu yıl rekor derecede ürün bolluğu yaşadıklarını söyleyen köylüler, "Korona virüs nedeniyle 4-5 aydır Milas-Bodrum Havalimanı'na uçak inmiyor. Uçaklar alçak uçuş yapmayınca, 30-35 yıl sonra ilk defa bu yıl çok iyi bir ürün rekoltesi var. Bu önümüzdeki yıl daha artar" dedi.
'KORONANIN BİZE FAYDASI OLDU'
Çiftlik köyü sakini ve Antep fıstığı üreticisi Mahmut Çetin, "Ben 13 yaşındaydım aşılama çalışması başladığı zaman. Şu anda 61 yaşındayım. 30 yıldır ürün olmuyor. 30 yıldır hiçbir meyve görmüyoruz. Görüyoruz, küçücükken kurumaya başlıyor. İç kabuğunu yapmadan kurumaya başlıyor. Ağaçların kendi yaprakları kuruyor. Ama bu sene ağaçların yaprakları da mükemmel, meyvesi de mükemmel. Burada iki konu. Ya korona bize faydası oldu da üstümüzdeki uçakları kesti bunun için.