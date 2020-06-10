30 yıl sonra meyve verdi! Köylüler bayram etti!

'KORONANIN BİZE FAYDASI OLDU'

Çiftlik köyü sakini ve Antep fıstığı üreticisi Mahmut Çetin, "Ben 13 yaşındaydım aşılama çalışması başladığı zaman. Şu anda 61 yaşındayım. 30 yıldır ürün olmuyor. 30 yıldır hiçbir meyve görmüyoruz. Görüyoruz, küçücükken kurumaya başlıyor. İç kabuğunu yapmadan kurumaya başlıyor. Ağaçların kendi yaprakları kuruyor. Ama bu sene ağaçların yaprakları da mükemmel, meyvesi de mükemmel. Burada iki konu. Ya korona bize faydası oldu da üstümüzdeki uçakları kesti bunun için.