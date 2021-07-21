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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay
30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay
30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay... Youtube fenomeni bir adam oğlu ile birlikte 30 yıllık kasayı büyük bir gayret sonucu açmayı başardı. 30 yıldır kilitli kalan kasa ilk kez açıldı. Kasanın içinden çıkanlar görenleri çok şaşırttı. O anları takipçileriyle paylaşan Youtuber, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:13
Açılması çok güç olan bu kasa için büyük çaba harcayan Youtube fenomeni sonunda istediğine ulaştı. İşte görenleri şaşkına çeviren olay...